Milano-Bologna 94-98: highlights Serie A. VIDEO

Dopo un inizio molto equilibrato, il big match della 5^ giornata di campionato sembra prendere la direzione di Milano, che nel 2° quarto prova a mettere le mani sulla partita e all’intervallo lungo è avanti 52-37. La Virtus riesce a rientrare e acciuffa il pareggio a 50 secondi e porta la partita al supplementare. Un supplementare dove è proprio Bologna, guidata da Hackett e Carr, a strappare la vittoria dopo essere stata sotto anche di 18 punti

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA: IL RACCONTO DELLA PARTITA