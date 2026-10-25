Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milano-Bologna 94-98 (OT): highlights Serie A. VIDEO

Serie A

Dopo un inizio molto equilibrato, il big match della 5^ giornata di campionato sembra prendere la direzione di Milano, che nel 2° quarto prova a mettere le mani sulla partita e all’intervallo lungo è avanti 52-37. La Virtus riesce a rientrare e acciuffa il pareggio a 50 secondi e porta la partita al supplementare. Un supplementare dove è proprio Bologna, guidata da Hackett e Carr, a strappare la vittoria dopo essere stata sotto anche di 18 punti

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA: IL RACCONTO DELLA PARTITA

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Frazier: "Volevamo proprio vincere a Milano"

Serie A

In campo è stato tra i protagonisti dell'impresa della Virtus, capace di rimontare dal -18 e...

Mumbru: "Il segreto della Virtus? Il lavoro"

Serie A

La sua Virtus ha appena compiuto un'impresa clamorosa rimontando dal -18 e andando a vincere a...

Milano-Bologna 94-98: highlights Serie A. VIDEO

Serie A

Dopo un inizio molto equilibrato, il big match della 5^ giornata di campionato sembra prendere la...

Colpo della Virtus: rimonta da -18 e sbanca Milano

Basket

Dopo un inizio molto equilibrato, il big match della 5^ giornata di campionato sembra prendere la...

Doppio tecnico Diop-Klintman a Milano. VIDEO

Serie A

Clima rovente nella sfida tra Olimpia e Virtus, rivali storiche del basket italiano una di fronte...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS