Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la sconfitta a Valencia vola a Belgrado per affrontare la Stella Rossa. Diretta dalle 19 su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
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Lo scontro diretto tra due delle squadre rivelazione di questa prima parte di stagione inizia...
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