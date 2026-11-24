Eccellente prestazione corale della Virtus Bologna, che passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa con grande autorità. Sono sette i giocatori in doppia cifra per le Vu Nere, guidati dai 15 punti di Kessler Edwards con un perfetto 4/4 dalla lunga distanza. Per Bologna è il sesto successo stagionale in Eurolega, tornando a vincere in trasferta dopo un mese e mezzo

IL RACCONTO DEL MATCH