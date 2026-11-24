Eccellente prestazione corale della Virtus Bologna, che passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa con grande autorità. Sono sette i giocatori in doppia cifra per le Vu Nere, guidati dai 15 punti di Kessler Edwards con un perfetto 4/4 dalla lunga distanza. Per Bologna è il sesto successo stagionale in Eurolega, tornando a vincere in trasferta dopo un mese e mezzo
Stella Rossa Belgrado-Virtus Bologna 84-108 (17-23, 24-27, 20-28, 23-30)
- Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade: Motley 2, Jones 6, Weiler-Babb 3, Butler 17, Davidovac 3, Carter 2, Dobric 4, Nwora 12, Koloko 8, Ojeleye 5, Kramer 2, Moneke 20
- Miglior rimbalzista: Nwora 7
- Miglior assistman: Jones 6
- Virtus Bologna: Bello 5, Frazier 11, Carr 13, Kokila 3, Moore 13, Edwards 15, Baldasso 2, Alston Jr. 15, Hackett 4, Diarra 13, Diouf 10, Abass 4
- Miglior rimbalzista: Diarra 9
- Miglior assistman: Frazier 6