Tortona-Napoli 90-92: highlights Serie A. VIDEO

Nella sfida di mezzogiorno è Tortona a partire meglio e ad andare ripetutamente in vantaggio in doppia cifra, ma Napoli ricuce nella seconda metà del 2° quarto e all’intervallo lungo il punteggio dice 47-41 per i padroni di casa. Al rientro in campo, poi, gli uomini di Repesa effettuano anche il sorpasso a fine 3° quarto e l’ultima frazione di gioco si trasforma in un punto a punto vinto in volata da Napoli anche grazie all’errore finale di un ottimo Bortolani per Tortona

TORTONA-NAPOLI: IL RACCONTO DELLA PARTITA