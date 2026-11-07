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Trieste-BC Roma SPQR di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now: orari

Serie A

Nel lunch match domenicale la Pallacanestro Trieste, reduce da tre vittorie in fila tra cui quella contro la Virtus Bologna, ospita la BC Roma che ha vinto a Scafati nell’ultima di campionato. Palla a due alle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

Dopo un inizio complicato con tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato, la Pallacanestro Trieste è una delle squadre più in forma di tutta la LBA, cavalcando una striscia da tre vittorie in fila tra cui l’ultima battendo nientemeno che la Virtus Bologna capoclassifica a domicilio. La squadra di coach Taccetti cerca allora di dare continuità al suo ottimo momento ospitando la BC Roma, che nell’ultimo turno di campionato ha ritrovato la vittoria battendo Scafati. Sarà un match molto interessante tra due squadre che puntano a entrare nelle prime otto della classifica, con Trieste appena fuori (nona a quota 6 punti, ma con lo stesso record di altre quattro squadre) e BC Roma che conta di rientrarci (4 punti per il 12° posto). Una partita tutta da vivere in diretta a partire dalle 12 di domenica 8 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

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