L'Italbasket affronta la trasferta a Belgrado nel suo percorso di qualificazione ai Mondiali. Con un successo di almeno 13 punti, gli azzurri strapperebbero subito il pass mondiale, ma servirà un'impresa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e le interviste di Gaia Accoto

IL TABELLINO DELLA PARTITA

L'ITALIA SI QUALIFICA STASERA SE... GLI SCENARI