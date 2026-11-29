L'Italia affronta la trasferta di Belgrado con la prima possibilità di qualificarsi matematicamente ai Mondiali di Doha nel 2027. Sono due gli scenari con cui gli azzurri di coach Banchi potrebbero qualificarsi con due gare di anticipo rispetto alla conclusione del gruppo J, ma servirà quantomeno vincere in casa della Serbia alle 19 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW

Ci sono due scenari con i quali l'Italia di coach Banchi potrebbe qualificarsi per i Mondiali di basket a Doha nel 2027 già stasera, con due gare di anticipo sulla conclusione della seconda fase di qualificazione. Andiamo con ordine: l'Italia è attualmente al terzo posto del gruppo J alle spalle della Turchia (già qualificata), della Serbia (avversaria di serata alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW) e davanti a Lituania, Islanda e Bosnia Erzegovina. Questa la situazione, ricordando che a passare il turno sono le prime tre qualificate. TURCHIA | 17 punti | Record 8-1 SERBIA | 15 punti | Record 6-3 ITALIA | 15 punti | Record 6-3 LITUANIA | 14 punti | Record 5-4 ISLANDA | 13 punti | Record 4-5 BOSNIA ERZEGOVINA | 12 punti | Record 3-6

L'Italia si qualifica se... gli scenari La situazione di classifica racconta solo in parte la situazione degli azzurri, perché bisogna anche considerare gli scontri diretti. L'Italia è sotto nei confronti della Serbia per via del -12 rimediato a Pesaro lo scorso 31 agosto, quando i nostri avversari poterono schierare tra gli altri anche Nikola Jokic. Il tre volte MVP dell'NBA però stasera non sarà presente, motivo per cui l'Italia proverà a vincere a Belgrado per fare un altro passo verso i Mondiali. Potrebbe essere quello decisivo, strappando il pass, in questi due scenari: •⁠ ⁠con una vittoria di 13 o più punti conto la Serbia (ribaltando quindi lo scontro diretto sfavorevole); •⁠ ⁠con una vittoria contro la Serbia (con qualsiasi scarto) e un successo della Bosnia-Erzegovina contro la Lituania. Approfondimento Verso Serbia-Italia: le ultime notizie da Belgrado