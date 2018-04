Alcuni se lo ricordano ai tempi della Fiorentina, ma probabilmente solo i tifosi dotati di buona memoria. Marko Marin, fantasista o ala d’attacco, oltre che eterna promessa del calcio europeo. Il tedesco in viola giocò appena quattro partite in sei mesi in toscana, e mai una presenza in Serie A. Prima ancora il Werder Brema, poi il fallimento nel Chelsea dove la sua carriera non decollò mai. Dunque un giro per i campionati europei: Siviglia, Anderlecht, Trabzonspor e, dal 2016, l’Olympiakos in Grecia, dove sembra aver trovato la propria dimensione con già un campionato messo nel proprio personale palmares (nel 2017). Quella di quest’anno è stata però una stagione diversa, affrontata sì da campioni in carica, ma senza la conferma del titolo, dopo sette anni di successi ininterrotti. Nell’ultima partita disputata, persa 1-0 sul campo dell’Apollon Smyrnis (quartultimo in classifica), proprio Marko Marin si è reso inoltre protagonista di una clamorosa simulazione, niente poco di meno che nei confronti dell’arbitro del match Alexandros Katsikogiannis.