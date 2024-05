Si va sempre più verso una riconferma di Vlahovic in bianconero. I suoi numeri, 17 gol e 3 assist, sono giudicati molto buoni dalla dirigenza e non c'è al momento la volontà di investire un budget importante per un nuovo attaccante titolare. A luglio l'ingaggio del serbo salirà a quasi 12 milioni

Occhi su Vlahovic. Allegri lo segue in allenamento, la società pianifica il futuro con lui. Nei pensieri di Giuntoli resterà il centravanti della nuova Juve. Non una squadra rivoluzionata, ma rinforzata nei punti chiave, in linea con le esigenze di bilancio, che al 30 giugno chiuderà con una perdita superiore ai 130 milioni di un anno fa. In questa situazione è logico che un’eventuale offerta da capogiro venga valutata, però insieme ad altri aspetti: la volontà del giocatore (e non risulta che Vlahovic voglia andare via) e la possibilità di arrivare a un sostituto all’altezza.