Diciotto anni dei quali nove passati nel Borussia Dortmund. Kjell Wätjen, classe 2006 nato in un sobborgo di Dortmund, gioca per il Borussia dai tempi dell’Under10 e negli ultimi tre giorni la sua vita è totalmente cambiata: sabato esordio in prima squadra al Westfalenstadion, da titolare contro l’Augsburg con tanto di assist per Marco Reus. Il suo idolo, che Kjell prendeva per mano quando da piccolo entrava in campo con lui come mascotte del club. E oggi martedì 7 maggio, il giorno della semifinale di ritorno contro il Paris, qualcosa di ancor più incredibile: la mattina a scuola per sostenere l’esame di matematica per la maturità, poi via di corsa in aeroporto per prendere il volo per Parigi ed essere questa sera in panchina con il suo Borussia Dortmund al Parco dei Principi.