Nemmeno 90 minuti, e Ivan Perisic si prende l'Allianz Arena. Tra i protagonisti del pomeriggio perfetto del Bayern Monaco, che nella 3^ giornata di Bundesliga liquida il Mainz con un tennistico 6-1, c'è il giocatore in prestito dall'Inter. La squadra di Kovac si è fatta sorprendere dal gol di Boetius in avvio di gara, poi però è salito in cattedra Perisic. Assist al bacio per Pavard al 36' e colpo di testa vincente in avvio di ripresa, sul cross del francese che gli ricambia il favore. In mezzo, la punizione all'incrocio di Alaba e la strada che per i padroni di casa diventa in discesa. Perisic ha lasciato il campo al 67' tra gli applausi del pubblico, sostituito da Davies a segno nel finale. Con la vittoria di oggi, il Bayern sale a quota 7 e rimane in scia del Lipsia capolista a punteggio pieno.

Bundesliga, i risultati della 3^ giornata

Nel sabato di Bundesliga si segnala anche il colpo esterno del Colonia, che in rimonta sul campo del Friburgo trova i primi tre punti del suo campionato. Tutto facile per lo Schalke contro l'Hertha, Hoffenheim e Paderborn bloccano invece sul pari Leverkusen e Wolfsburg. Il vero colpaccio viene confezionato però dalla neopromossa Union Berlino che non si limita a battere il Borussia Dortmund, ma addirittura va a imporsi con un formidabile 3-1 che segna la prima storica vittoria in Bundesliga del club di Berlino.

Bayern Monaco-Mainz 6-1

6' Boetius (M), 36' Pavard (B), 45' Alaba (B), 54' Perisic (B), 64' Koman (B), 78' Lewandowski (B), 80' Davies (B)

Friburgo-Colonia 1-2

40' aut. Czichos (F), 52' Modeste (C), 92' Skhiri (C)

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-0

Schalke 04-Hertha Berlino 3-0

38' aut. Stark (H), 48' aut. Rekik (H), 85' Kenny (S)

Wolfsburg-Paderborn 1-1

12' Oliveira-Souza (P), 56' Brekalo (W)

Union Berlino-Borussia Dortmund 3-1

22' e 50' Bulter (UC), 25' Paco Alcacer (BD), 75' Andersson (UB)