Mauro Icardi ha svolto oggi il primo allenamento come giocatore del Paris Saint-Germain. Gli erano stati concessi un paio di giorni per ambientarsi a Parigi, dopo la firma arrivata nell'ultimo giorno di calciomercato. Dal momento che in questo periodo non si è allenato con l'Inter, l'attaccante non è stato aggregato subito al gruppo ma gli è stata preparata un'apposita sessione individuale. L'ex attaccante nerazzurro non ha preso parte all'amichevole contro l'under 19 del PSG come la dozzina di giocatori che sono rimasti nella capitale francese perché non convocati dalle rispettive nazionali. Ha fatto un po' di cyclette e tappeto, mentre poteva guardare i nuovi compagni di squadra in campo. È stata comunque una buona occasione per cominciare a incontrarli, a partire da Angel Di Maria che già conosce perché conterranei (entrambi nati a Rosario), Kylian Mbappé che sta smaltendo un infortunio al ginocchio e Edinson Cavani. Non c'è stata una grande folla ad accoglierlo, anche perché è cominciata la scuola in Francia. Ma c'è chi l'ha evitata per farsi vedere da Icardi, come una ragazzina di 17 anni che a Le Parisien ha ammesso: "Mamma non sa che sono qui, spero che lui si possa fermare", con tanto di maglia di Mauro.