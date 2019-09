Poche ore dopo l'arrivo a Parigi, Mauro Icardi racconta le sue sensazioni da nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino, passato dall'Inter al club francese in prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 65 milioni, ha spiegato ai microfoni di Eleven Sports cosa può rappresentare il PSG per la sua carriera: "Sono molto contento - le sue parole - giocare in una grande squadra come il Paris Saint-Germain è una grandissima soddisfazione. Per la mia carriera è una opportunità molto importante e spero di sfruttarla al massimo". L'argentino ha firmato un contratto di cinque anni: guadagnerà 7 milioni di euro più bonus al primo, mentre dal secondo la cifra finale dell'ingaggio sarà intorno ai 10. A portarlo ad accettare il PSG ha contribuito, e non poco, la qualità della rosa di Tuchel: "Giocare in un top team insieme a giocatori forti come quelli del PSG per me è una grandissima opportunità per poter stare nel calcio ai massimi livelli, è stato fondamentale nel momento in cui mi ha contattato il club e ho deciso di accettare".