Titolare in campo, vittoria per 2-0 e secondo posto ritrovato. Sono bastati tre indizi per fare una prova, quella della pace fatta tra Paul Pogba e José Mourinho. Anzi, il quarto indizio - il più macroscopico - lo fornisce proprio il francese, che in un’intervista a Telefoot allontana le voci su una sua possibile rottura con l’allenatore portoghese: "Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni. Stare così tanto spesso in panchina non mi era mai capitato, ma mi può rafforzare”. Dunque, spazio anche al mercato: “Lasciare lo United? La situazione può cambiare, certo, ma è ancora troppo presto per parlarne”.