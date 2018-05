Una collezione enorme, nel pieno rispetto di quella che in Inghilterra è una tradizione affascinante, che accompagna tutti i tifosi prima delle partite di campionato. Il Matchday Programme, in Italiano programma, è una piccola rivista venduta fuori dallo stadio ad ogni partita. Notizie, informazioni, grafica accattivante e soprattutto… un souvenir immancabile per chi ne è appassionato. Lo fanno tutte le squadre, e ce ne sono di bellissimi. Collezionarli oltremanica è un hobby nato dagli anni Sessanta in poi, ma a Ian Wilson, ex poliziotto di 55 anni, la questione - per sua stessa ammissione - sembra essergli sfuggita leggermente di mano. Quanti ne ha? Mezzo milione, sparsi ovunque per la casa, anche se la moglie non sembra toppo contenta della situazione: “Vorrebbe bruciarli tutti” - giura lui, nel reportage del Mirror sulla sua incredibile raccolta di tutta una vita.