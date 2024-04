Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Parte un nuovo weekend di calcio internazionale con le sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Si inizia oggi in Germania con la sfida tra Bochum e Hoffenheim. Occhi puntati sul North London derby tra Tottenham e Arsenal in programma domenica alle 15. Tutte le gare da vivere in diretta su Sky Sport e NOW TV

Tra oggi 26 e domenica 28 aprile, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in streaming su NOW. In Inghilterra, con un turno infrasettimanale ancora in corso, sono in programma le gare della trentacinquesima giornata, mentre in Germania e in Francia si disputeranno quelle del trentunesimo turno. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 12 in tutto gli incontri in onda, 11 in diretta e uno in differita, tre anche su Sky Sport 4K, due di Premier League e uno di Bundesliga.