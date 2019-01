Il tabloid britannico ha infatti ricostruito la situazione lavorativa della famiglia di Millie, dai genitori al fratello tutti dipendenti di Stones svolgendo ruoli differenti. Mansioni che, a detta del Mirror, costituivano uno stipendio complessivo vicino alle 2mila sterline al mese: in particolare il fratello era l’autista personale del difensore del City, lavoro a questo punto interrotto. Una testimonianza vicina alla famiglia Savage riporta infatti che, infranta la relazione tra i due fidanzati, Stones avrebbe intimato ai tre di non tornare lasciandoli pertanto senza un impiego. Vita nuova quindi per Stones, trasferitosi in un appartamento da 6mila sterline al mese (nello stesso quartiere di Guardiola) come scritto dal Mirror: già additato come traditore di Millie nel 2016, il talento classe 1994 rispose tatuandosi il volto dell’amata per spegnere tutte le polemiche. Un gesto vano considerato l’addio alla ragazza e la disoccupazione forzata di tutti i Savage.