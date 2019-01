Piedi d'oro

Guardiola lo ha voluto con sé, in particolare, per la capacità di giocare con i piedi. Nonostante le sue abilità, il lungo possesso nella propria area mette spesso in apprensione i tifosi del City, ma lui ha voluto tranquillizzare tutti: "Prepariamo questa costruzione in allenamento, solitamente in base alla squadra che affrontiamo - ha spiegato Ederson -. Se lo facciamo così bene è perché i miei compagni mi offrono sempre diverse soluzioni per passare la palla, rendendomi facile il gioco. Con calma e qualità funziona sempre. Certo, devi avere il coraggio ed essere tecnico per giocare in quel modo, un errore può costarti il gol".

La rivalità con Alisson

Quest'anno, per il portiere brasiliano, si è accesa una rivalità in Premier League: quella con il connazionale Alisson, al momento il meno battuto della Premier -. "Abbiamo una buona amicizia, anche se non possiamo vederci molto spesso - ha detto il 25enne - Usciamo qualche volta in occasioni speciali, come barbecue o riunioni tra amici. Sono anche un grande amico di Roberto Firmino e di tutti i brasiliani che giocano nel nord dell'Inghilterra. Sono tutti amici, quindi ogni volta che abbiamo tempo libero proviamo a vederci, ma è sempre difficile a causa delle tante partite". La chiusura dell'intervista è dedicata, invece, ai tatuaggi. Ederson ne ha uno in cui è rappresentata la coppa del campionato portoghese, ma non è l'unico: "Ho molti tatuaggi significativi, altri solo per passione - ha concluso -. Ho tatuato i nomi dei miei genitori, di mia moglie, dei miei due figli, dei miei fratelli. Quelli sono i più importanti per me. Uno del City? La Champions League sarebbe grandiosa perché il club non l'ha mai vinta. Sarebbe la prima volta e ci farebbe passare alla storia".