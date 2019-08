Biondo come lo era papà. Sorridente come lo è papà. E da qualche giorno tra i professionisti del pallone, come papà e… contro papà. La dinastia dei Solskjaer continua nel segno di Noah, il diciannovenne figlio di Ole che ha debuttato tra i grandi del calcio sfidando nientemeno che il Manchester United e proprio davanti agli occhi del suo primo tifoso. Al momento dell'ingresso in campo una pacca sulla spalla, un sorriso e il miglior augurio che si possa fare al figlio: quello di ripetere le proprie gesta. Il quadretto familiare, completato dall'altro (di tre) figli di Solskjaer seduto in panchina accanto al padre, è andato in scena nell'amichevole tra i norvegesi del Kristiansund e il Manchester United.