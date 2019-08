Mohamed Salah ha cominciato la stagione col piede giusto in Premier League segnando un gol nell'esordio del Liverpool che ha battuto il Norwich 4-1. L'egiziano continua ad andare a mille in campo e procede in modo spedito anche alla guida della sua Bentley. Questa volta chi ci ha rimesso non è stato l’avversario di turno, ma un giovane tifoso. L'undicenne Louis Fowler e suo fratello Isaac di 10 anni hanno inseguito la macchina con l'egiziano alla guida appena uscito dal campo di allenamento di Redwood Melwood. Preso dall'entusiasmo, Louis si è messo a correre a testa bassa e non ha visto un lampione: il bambino lo ha preso in pieno ed è caduto a terra restando privo di sensi. Vista la scena, Salah ha fermato la macchina ed è andato ad accertarsi che il tifoso stesse bene.

Il bel gesto di Salah

Il patrigno dei due ragazzi Joe Cooper ha assistito alla scena e ha raccontato come sono andate le cose al Liverpool Echo: "Viviamo di fronte al Redwood Melwood. Salah è stato uno degli ultimi a uscire, Louis e Isaac lo hanno salutato con la mano per attirare la sua attenzione. Purtroppo Louis è finito contro un lampione mentre rincorreva la macchina e si è rotto il naso quando ha colpito il pavimento". Louis è stato portato all'ospedale pediatrico Alder Hey a Liverpool dopo il bel gesto di Salah come spiega il patrigno: "Stavamo cercando di capire cosa fosse successo quando Mohamed è arrivato. Aveva visto che uno dei ragazzi si era fatto male, è tornato indietro per controllare che stesse bene e ha chiesto scusa per l'accaduto. Mo ha abbracciato i ragazzi e Louis per un attimo si è dimenticato di essersi fatto male". L'undicenne con la maglia del Liverpool sulla spalle ha scattato una foto insieme all'attaccante egiziano.