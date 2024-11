Vicario su Instagram: "Ho giocato sessanta minuti con la caviglia rotta"

Le parole del portiere azzurro su Instagram: "A volte il calcio ti dà molto e altre ti sfida in modi che non ti aspetti. Ho giocato sessanta minuti all'Etihad con una caviglia rotta, dando assolutamente tutto quello che avevo per la squadra. Purtroppo non c'è stato modo di aggirare il problema a ho avuto bisogno di un intervento chirurgico. Sono deluso di non poter aiutare la squadra per un po'; ringrazio i medici e lo staff, l'operazione è andata bene e, da domani, lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie per tutto l'affetto, ci vediamo presto" - ha concluso.