La foto del tabellone dell’Etihad Stadium di Manchester a metà primo tempo è la diapositiva più eloquente del pomeriggio da incubo vissuto dal Watford. Orario 15.20, punteggio 5-0 City. Una partenza di match da dimenticare per gli ospiti, coincisa con quella travolgente da parte della squadra di Guardiola - in vantaggio dopo soli 52 secondi (grazie alla solita giocata e assist di De Bruyne che regala un cioccolatino a David Silva) e poi capace di segnare altri quattro gol nei seguenti 17 minuti. Una prestazione letteralmente mai vista prima in Premier League, ennesimo record per i campioni in carica che continuano a giocare un calcio offensivo spettacolare sin dal fischio di inizio. Mai nessuno in Premier League infatti era riuscito a realizzare cinque reti nei primi 20 minuti di gara: un primato che il Watford avrebbe volentieri fatto a meno di aggiornare, nonostante l'inizio di campionato sia stato disastroso per i ragazzi di Sanchez Flores. L’account ufficiale degli Hornets, nonostante i soli due punti raccolti nelle prime cinque sfide di Premier, sperava di vivere come tutti i tifosi un pomeriggio diverso. E così via Twitter avevano deciso di salutare in una "soleggiata Manchester" il calcio di inizio, commettendo il più involontario degli autogol riportando il punteggio di 0-0 durante il primo minuto di match. Un’ovvietà, ma non quando si tratta di affrontare il City di Guardiola – pronto a raccogliere un record anche in soli 18 minuti di partita. A quel punto il Manchester tira i remi in barca, ma per inerzia segna altri tre gol, aggiorna il record nella storia della squadra (mai il City aveva segnato così tanto in un singolo match) e si ferma a un passo dal siglare la vittoria più larga nella storia della Premier - che resta il 9-0 raccolto dal Manchester United in casa contro l'Ipswich Town nel marzo 1995. Di seguito il numeroso elenco di record di una partita che a suo modo resterà a lungo nella memoria di molti.