La vittoria del City, pur passato in svantaggio contro una squadra in fondo alla classifica di B, l'entrata horror su Mateta in Palace-Millwall, i rigori in Bournemouth-Wolves (con otto minuti di ritardo causa Var) e la vittoria del Preston. Quattro partite nella coppa più antica del calcio e quattro squadre che avanzano dal quinto turno ai quarti di finale. Vince il City, come detto, pur passato in svantaggio contro il piccolo Plymouth Argyle, club che aveva già fatto fuori il Liverpool e attualmente relegato in fondo alla classifica di Championship, la B inglese. La reazione della squadra di Pep Guardiola è stata guidata dal ragazzino Nico O'Reilly, trequartista 19enne classe 2005 prodotto del vivaio del club. La sua doppietta, unita alla rete finale di De Bruyne, ha assicurato il passaggio del turno.