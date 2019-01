Una botta di autostima mondiale, una iniezione di fiducia planetaria, tutto sembra possibile e a portata di mano, come forse solo nel 1969 è successo. “L’uomo che corre, che viaggia, strappa i confini – commenta lo scrittore e giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando -, vengono in mente le moto di Easy Ryder, La strada di Kerouak, c’è questa voglia di scappare, contestare, cambiare le cose, quindi le gonne più corte, i capelli più lunghi fanno parte di questo processo".

L'impossibile che diventa possibile. Come nella finzione profetica di certi capolavori, tra tutti quello kubrikiano, 2001 Odissea nello spazio. Come in certe proibitive conquiste sportive. Uno di quei rari eventi per i quali a chiunque si può domandare: ti ricordi dove eri? Una di quelle suggestioni così potenti da sedurre, da tracciare la strada, anche a chi ancora non c'era.

“Tutto è iniziato dai racconti di mio papà di quel 1969 – racconta Linda Raimondo, aspirante astronauta 19enne che si prepara a volare su Marte - e mi diceva che in quel periodo il loro grande sogno era di diventare un giorno astronauti. Nel tempo io mi sono convinta che anche io potrò un giorno andare lassù tra le stelle. Io sono nata e cresciuta in una generazione completamente diversa, la generazione di Marte, quindi sono cresciuta con il mito di Marte".