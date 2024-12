Goleada Arsenal, 5-1 a casa Palace: i risultati

Nella 17^ giornata l'Arsenal passeggia nel derby col Palace, dominato 5-1: i Gunners sono a 3 punti dal Liverpool capolista, ma con due partite in più. Vincono anche Newcastle e Nottingham Forest, mentre tra West Ham e Brighton finisce 1-1. Ancora un ko, invece, per il Manchester City di Guardiola, che in casa dell'Aston Villa perde 2-1. Per la squadra di Emery in gol Duran e Rogers, per i Citizens va a segno Foden al 93'

LA CLASSIFICA DI PREMIER