Lo avevate visto? Il guanto speciale del portiere del Southampton (allenatp da Juric) realizzato con solo 4 dita. Ma c'è un motivo ben preciso: medio e anulare sono stati 'fusi' per rendere più protetta la mano sinistra dopo l'infortunio (9 novembre contro il Wolverhampton) e l'intervento che il giocatore ha subito per una frattura (dito medio). Qualcosa del genere era stato indossato in Nazionale anche da Donnarumma



IL 'PRECEDENTE GAUNTO SPECIALE INDOSSATO DA DONNARUMMA