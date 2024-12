Infortunio per Mateo Retegui in Atalanta-Empoli: l'attaccante della Nazionale italiana è uscito al 21' del primo tempo per uno stiramento al retto femorale della coscia sinistra dopo un contrasto di gioco con Anjorin ed è stato sostituito da Nicolò Zaniolo. Il cambio è stato effettuato con qualche minuto di ritardo, perché il numero 10 della Dea non aveva con sé in panchina le scarpe coi tacchetti

