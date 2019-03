Non è arrivata la vittoria, ma Lucas Paquetà non potrà mai dimenticare la sua prima da titolare con la maglia del Brasile. Oltre la soddisfazione per aver conquistato un posto nell'undici di Tite, la mezzala del Milan è scesa in campo con la numero 10 segnando anche un gol. Assist al bacio di Casemiro e sinistro al volo per il momentaneo 1-0, poi pareggiato da Panama per il definitivo 1-1. Paquetà entra, a soli 22 anni, nel club dei numeri 10 del Brasile dove ci sono calciatori come Pelé, Zico, Ronaldo, Ronaldino e Kakà. Oltre, ovviamente, a Neymar che, causa infortunio, ha ceduto momentaneamente la sua maglia al centrocampista del Milan. Quest'ultimo ha risposto alla grande, con una straordinaria prestazione e un gol, ricevendo l'applauso del fuoriclasse del PSG: "Congratulazioni per il gol. Possa essere il primo di molti, campione", ha scritto Neymar su Instagram. "Obrigado, idolo", la risposta di Paquetà. Che certamente conserverà il suo straordinario esordio da titolare in Nazionale in un posto privilegiato dell'album dei ricordi.