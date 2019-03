Con la numero 10, da numero 10: l’esordio da titolare (terza presenza complessiva) nel Brasile di Lucas Paquetà è stato da incorniciare, proprio come quella maglia che il centrocampista ha tanto sognato di vestire. È bastato un colpo di sinistro al volo del classe 1997 del Milan, schierato da mezzala nel 4-3-3, per impreziosire un giorno indimenticabile: è stato suo, su assist di Casemiro, il gol con cui la Seleçao ha sbloccato l’amichevole di Oporto contro Panama, terminata poi 1-1. Paquetà, provvisorio erede dell’infortunato Neymar, entra così nel club più esclusivo dei numeri 10 brasiliani ad aver segnato almeno un gol: di questo fanno parte grandi del calcio mondiale come Pelè, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kakà e appunto Neymar, presente sugli spalti del Do Dragão per assistere alla sfida, che tornerà a vestire il suo numero di maglia al rientro dallo stop. Intanto, però, Paquetà raccoglie l’assist del CT Tite, suo grande ammiratore (“Ha l’intelligenza di Neymar e Coutinho”, ha detto nei giorni scorsi), e ricambia la fiducia con il primo gol in verdeoro. Una notizia che fa sicuramente felici i tifosi del Milan, che possono sorridere per le prestazioni dei loro pupilli in questa pausa nazionali: Paquetà, infatti, è il terzo giocatore rossonero, dopo Piatek e Calhanoglu, ad aver segnato una rete.