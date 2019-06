La Fifa ha stabilito che le prossime due edizioni del Mondiale per club si giocheranno in Qatar. Una decisione, quella presa durante il 69º congresso della Federazione calcistica internazionale, che porta con sé una volontà ben precisa: testare l’efficienza organizzativa e degli impianti del Qatar in vista dei Mondiali in programma nel 2022. Prima che - succederà dal 2021 - il Mondiale per club cambi formula, trasformandosi in una competizione a 24 squadre, dunque, nel 2019 e 2020 spetterà a Doha organizzare i due tornei, che si svolgeranno come di consueto nel mese di dicembre, ovvero nelle stesse condizioni climatiche dei Mondiali del 2022.