Dove vedere Venezia-Lecce

I numeri di Venezia e Lecce

Il Lecce è imbattuto in quattro sfide contro il Venezia in Serie A (2V, 2N), tra le squadre contro cui non ha mai perso nel torneo contro nessuna ha disputato più match (a quota quattro anche il Monza). Le due squadre torneranno ad affrontarsi nel massimo campionato dopo 22 anni e 240 giorni, ovvero dal 30 marzo 2002 (successo dei salentini per 2-1 al Via del Mare). Entrambi i precedenti tra Venezia e Lecce disputati allo stadio Penzo in Serie A sono terminati in pareggio: 0-0 il 2 aprile 2000 e 1-1 il 25 novembre 2001 (23 anni esatti da questo match). Il Venezia non ha mai vinto nelle ultime sette sfide contro formazioni che ad inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica in Serie A (4N, 3P). Il Lecce è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (5V, 6N), pareggiando le tre più recenti: l’unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni risale allo scorso 28 gennaio (1-2 contro il Genoa). Il Lecce, club che ha segnato il minor numero di reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, ha realizzato solo cinque gol nelle prime 12 partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1990/91. I salentini hanno sempre realizzato almeno sei gol dopo i primi 13 match in una stagione nel torneo. Il Lecce non ha segnato nelle ultime sette trasferte di campionato, già striscia negativa record per i giallorossi fuori casa in Serie A. I salentini sono anche l’unica squadra a non aver ancora trovato la via del gol in trasferta nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (zero reti in sei match), solo due formazioni nella storia della Serie A sono rimaste a secco di gol in tutte le prime sette gare fuori casa stagionali: il Palermo nel 2011/12 e il Napoli nel 1972/73.