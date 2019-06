"È difficile da accettare. Gli ultimi 2 anni e poco più della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere che eravamo coinvolti in un «grande amore». Sono devastata per averlo scoperto negli ultimi giorni. Stava vivendo una doppia vita. Lui che era solito scherzare sugli altri giocatori che avevano fidanzate in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare in questo modo il cuore e la mente di 2 donne?Sono sicura che ce ne sono state anche altre. E' lui il mostro. Io che ho aiutato tante donne vittima di violenze domestiche, non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa”. Con questo sfogo, sui propri canali social, Pamela Anderson ha annunciato la fine della relazione con Adil Rami, rivelando anche la presunta doppia vita che il difensore del Marsiglia conduceva alle sue spalle. Una notizia inaspettata, considerando che i due erano diventati una delle coppie mediatiche più esposte e acclamate in Francia, sebbene rumors negativi a proposito della fine della loro storia erano diventati sempre più insistenti nelle ultime settimane. Un tradimento continuo: questa l’accusa rivolta dalla famosa attrice di Baywatch all’ex difensore del Milan. Da vedere ora se, e come, reagirà Rami alle accuse rivolte contro di lui dall'ormai ex compagna.

Due anni di amore

La love story tra i due si conclude dopo circa due anni. "Ci capiamo con la lingua dell’amore" soleva affermare la Anderson mentre affrontava i primi mesi di relazione insieme al fidanzato francese. "Ci tiene tanto a me, mi fa stare bene ed è molto geloso", aggiungeva inoltre, parole che suonano quasi di beffa oggi per la modella canadese, in procinto di compiere 52 anni. La coppia era già stata vicina alla separazione un anno fa, quando alcuni rumors avevano dichiarato la fine del rapporto, fornendo anche la motivazione alla base della scelta: il rifiuto da parte di lei di sposare il calciatore campione del mondo. Notizia smentita dallo stesso difensore. Il loro legame, nonostante queste voci, ha tenuto fino a quest'estate e al post pubblicato dalla Anderson. A un anno di distanza dal suo trionfo con la Nazionale in Russia, Rami si prepara ad affrontare una possibile tempesta mediatica.