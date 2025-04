Conte: "Scudetto? Entusiasmo dei tifosi ci aiuta"

C'è un problema secondi tempi per il Napoli?

"Se fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti contro Inter, Juve e Atalanta. Le partite durano 90 minuti più recupero. Sicuramente in alcune partite potevamo gestirsci meglio visto che eravamo andati in vantaggio, dominando il primo tempo. Invece nel secondo, magari per la fame degli avversari, magari non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa, ma non accade solo a noi. Dobbiamo lavorare per finire come iniziamo le partite. Bisogna continuare ad avere il possesso palla, anche se siamo in vantaggio".