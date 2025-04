Dove vedere Como-Torino

La partita Como-Torino della 32^ giornata di Serie A si gioca oggi, domenica 13 aprile, alle ore 18, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Como-Torino della 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 13 aprile alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Marco Demicheli e Paolo Aghemo. Dalle ore 15.30 da non perdere 'Sunday Football' . In studio: Leo Di Bello con Andrea Marinozzi, Marco Nosotti e Lorenzo MInotti. Dalle 20 appuntamento con 'Anteprima Sky Calcio Club' con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi e Luca Marchegiani.

I numeri di Como e Torino

Il Torino è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 22 sfide contro il Como in Serie A (12V, 8N), mantenendo la porta inviolata ben 12 volte nel periodo. Il Como ha vinto l’ultimo match casalingo contro il Torino in Serie A: 1-0 il 24 maggio 2003 con gol di Mirko Benin; i lariani hanno registrato due clean sheet nelle ultime tre gare al Sinigaglia contro i granata nel massimo campionato, tanti quanti nelle precedenti 10 partite in questo stadio contro i piemontesi nel torneo. Il Torino è imbattuto da 18 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (10V, 8N); la sua ultima sconfitta contro queste formazioni risale al 12 febbraio 2022 contro il Venezia. Il Como ha pareggiato le ultime due partite al Sinigaglia (contro Venezia ed Empoli, entrambe per 1-1), l’ultima volta che ha registrato tre pareggi casalinghi di fila in Serie A risale al periodo tra dicembre 1987 e gennaio 1988 (il primo dei quali proprio contro il Torino).

Nessuna squadra ha registrato meno clean sheet del Como in questa stagione di Serie A: tre, al pari del Monza. I lariani hanno infatti subito gol in 12 delle ultime 13 gare di campionato, il loro unico clean sheet nel periodo è arrivato lo scorso 16 febbraio contro la Fiorentina al Franchi. Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 partite di campionato (4V, 9N), perdendo solo contro il Bologna lo scorso 14 febbraio. Più nel dettaglio, nel 2025 nessuna squadra ha pareggiato più match dei granata nei maggiori cinque campionati europei: 8 su 13, al pari del Venezia.

Solo la Roma (15) ha una striscia aperta di gare consecutive con gol più lunga del Torino (12) tra le squadre attualmente in Serie A.