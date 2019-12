Da una parte nel gruppo denominato "Zona Sur" Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay, Bolivia e Australia. Dall’altra, in quello "Zona Norte" Colombia, Brasile, Venezuela, Ecuador, Perù e Qatar. Sono i due gironi ufficiali della prossima Copa America 2020 sorteggiati a Cartagena in Colombia.

Date e format

La competizione si giocherà nell'estate del prossimo anno, dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Sarà la 47^ edizione del torneo e avrà luogo in Argentina e Colombia. La partita inaugurale sarà in Argentina mentre la finale si disputerà in Colombia. Si qualificheranno agli ottavi di finale a eliminazione diretta le prime 4 squadre di ciascuno dei due gironi. La CONMEBOL ha deciso di abbandonare il format dei tre gironi da quattro squadre per dare spazio a uno nuovo con due gironi da sei, includendo come al solito due invitate speciali: Australia e Qatar. In totale saranno 38 le partite che si giocheranno, ben 12 in più di quelle delle scorse edizioni.