Il fenomeno argentino a France Football: "Bello essere il solo ad aver vinto sei volte il Pallone d'Oro, ma non so se sono il migliore della storia. Quando lo ha vinto Cristiano Ronaldo lo ha meritato: ho sofferto quando mi ha raggiunto in vetta"

Non vinceva il Pallone d’Oro dal 2015, un’eternità per uno come lui. Leo Messi, però, si è rifatto quest’anno aggiudicandosi l’edizione 2019 dell’ambitissimo premio, che lo vede adesso nuovamente primeggiare da solo in vetta nella speciale classifica con 6 successi, uno in più rispetto a Ronaldo. "Mi piaceva l’idea di essere il solo ad averne così tanti e quando Cristiano mi ha raggiunto a quota cinque ci sono rimasto un po’ male. Non ero più solo in vetta. Ma era logico”, ha affermato il fuoriclasse del Barcellona nell’intervista esclusiva concessa a France Football. "Sono molto felice di essere il solo adesso ad avere vinto sei volte il Pallone d’oro. Ma è davvero difficile dire chi sia il migliore della storia. Ci sono stati grandi giocatori in passato e ce ne sono anche oggi: da Ronaldo a Neymar e Mbappé, i confronti sono sempre difficili", ha aggiunto Messi.

"Pallone d'Oro a CR7? Nessuna ingiustizia"

L’argentino torna sullo speciale duello con Cristiano Ronaldo: "Quando lui ha vinto il Pallone d’Oro è perché lo meritava, perché aveva disputato grandi stagioni. Io non avevo vinto la Champions con la mia squadra, competizione che ti dà più possibilità di ottenere questo riconoscimento. Non c’è stata nessuna ingiustizia", ha aggiunto Messi. Che giura amore al Barcellona: "Sono arrivato qui da ragazzino, questo club per me è eccezionale, il migliore al mondo. Qui ho trovato tutto quello di cui avevo bisogno. Non ho mai sentito la necessità di cambiare: questo è il posto perfetto per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Della mia carriera non cambierei nulla, mi piacerebbe solo vincere con l’Argentina", ha ammesso Messi.