Il calcio, specie ad alti livelli, garantisce una vita economica piuttosto serena, almeno fino a quando non arriva il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Non tutti, infatti, guadagnano cifre da capogiro e c'è chi, una volta terminata la carriera, è chiamato a trovarsi un nuovo lavoro per non rischiare di finire in miseria. Un pensiero lungimirante ben raccontato da Shay Logan, 31enne terzino inglese cresciuto nelle giovanili del Manchester City e oggi difensore dell'Aberdeen. La sua carriera non ha spiccato il volo come sperato all'inizio - con i Citizens ha raccolto appena una presenza nella stagione 2008-09 - e neanche avere una maglia da titolare fisso in un club di Scottish Premiership gli ha consentito di costruirsi un tesoretto sufficiente per sistemarsi a lungo. "Noi calciatori guadagniamo bene, ma al mio livello non abbastanza per stare sereni tutta la vita - ha spiegato alla Bbc -. Mi sono sempre detto che a una certa età avrei dovuto cominciare a fare qualcos’altro. Mi piace il calcio, ma non abbastanza da diventare allenatore o far parte di uno staff. Dunque ho pensato: ok, troverò un nuovo lavoro. La scelta era tra elettricista, tecnico del gas o idraulico: quest'ultimi due fanno parte dello stesso corso. Ora studio da casa, vado a fare i miei test e quando ho bisogno parlo con i tutor. Ma imparo fondamentalmente tutto da casa. E poi ho un amico che fa l’idraulico che mi dà una mano per imparare. Mi esercito ogni giorno dopo l’allenamento, quando finisco all’una mi metto a lavorare fino alle cinque. Quando ho il giorno libero, invece, mi ci dedico tutta la giornata. Sono più di 18 mesi che vado avanti così. È questo il mio obiettivo per il futuro, distante lontanissimo dal calcio. Quando ci alleniamo sappiamo sempre cosa faremo. È sempre la stessa cosa, ti eserciti con il pallone e poi nel weekend giochi. Ma quando si tratta di fare l’idraulico, è qualcosa di diverso. Non sai mai cosa ti capiterà. È un mondo totalmente nuovo per me”. Logan, infine, ha raccontato come il suo amico idraulico ami comandarlo: “In realtà sono un apprendista - ha concluso -. Lui abusa assolutamente di me (ride ndr), è il capo".