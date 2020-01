Video hot, sospeso l'allenatore del Malaga

Provvedimento del club andaluso nei confronti dell'allenatore 43enne, ex giocatore di Real Madrid e Deportivo La Coruña. Victor Sanchez è stato sospeso con effetto immediato per la diffusione sui social di un video con contenuti sessuali. Le sue parole su Twitter: "Sono vittima di un reato contro la mia intimità, la questione è in mano alla polizia"

Sospeso con effetto immediato: è la decisione del Malaga, club iscritto alla seconda divisione spagnola, nei confronti di Victor Sanchez del Amo. Ex centrocampista classe 1976, esterno cresciuto nel Real Madrid e apprezzato nelle sue stagioni al Deportivo La Coruña, l’attuale allenatore degli andalusi era giunto la scorsa estate sulla panchina del club dopo le precedenti esperienze alla guida di Deportivo, Olympiacos e Betis Siviglia. La decisione è dettata dalla condivisione di un suo video con contenuti sessuali, diffuso attraverso i social network. Episodio così commentato dal Malaga sul proprio sito: "Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono stati ancora verificati, il Malaga sospende dalle sue funzioni con effetto immediato l’allenatore Victor Sanchez del Amo fino a quando non verrà svolta un’indagine completa. Amplieremo le informazioni appena si chiariranno i fatti".

Le parole di Victor Sanchez su Twitter

"Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione. La questione è in mano alla polizia e io farò in modo di seguire le loro istruzioni. Ad ogni modo, voglio informare che condividere o diffondere un contenuto intimo di qualsiasi persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma secondo quanto stabilisce l’articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che diffondano contenuti personali senza il consenso della persona coinvolta. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno".