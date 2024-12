Dopo il successo in Champions contro il Manchester City, la Juventus manca il ritorno alla vittoria in campionato. Allo Stadium, contro il Venezia finisce 2-2. Per i bianconeri arriva il 10° pareggio in Serie A, il 4° consecutivo. Prestazione che l'allenatore bianconero Thiago Motta ha analizzato a Sky Sport: "Non abbiamo fatto una buona partita – ha detto –. Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto il suo e si è difesa molto bene. Dobbiamo fare meglio. La partita contro il City non c'entra con quella di oggi. Ogni partita ha la sua storia, anche emotiva e di responsabilità. Oggi non possiamo essere contenti della prestazione e del risultato". Sull'andamento del match: "Abbiamo indirizzato la partita dalla nostra parte, poi però bisogna continuare a trovare soluzioni in attacco per cercare di chiuderla. Non l'abbiamo fatto e abbiamo lasciato a loro la chance di recuperare la partita".

