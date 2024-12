Lite Vlahovic-tifosi: ecco cosa è successo. VIDEO

Momenti di tensione al termine di Juve-Venezia. I tifosi della curva bianconera hanno infatti fischiato i giocatori che si erano recati sotto al loro settore e in quel momento Vlahovic ha avuto un battibecco con alcuni sostenitori. La situazione si è accesa e sono partiti cori contro il calciatore mentre andava verso gli spogliatoi. L'attaccante in risposta ha alzato il pollice per replicare in tono ironico. A fine gara il commento di Thiago Motta: "I tifosi hanno diritto di esprimersi, noi dobbiamo restare uniti"