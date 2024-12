Dove vedere Lecce-Monza

La partita Lecce-Monza, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 dicembre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Monza

Nei quattro precedenti in Serie A tra Lecce e Monza, tre pareggi 1-1 e una vittoria in trasferta del Lecce 1-0; i salentini hanno quindi realizzato esattamente un gol in ognuna delle quattro sfide contro i brianzoli nella categoria. Il Lecce è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe di questo secolo giocate tra Serie A e Serie B contro il Monza: tre pareggi e un’unica vittoria, un 3-0 in “cadetteria” datato 1 ottobre 2021 (a segno Strefezza, Di Mariano e Coda). Il Lecce ha pareggiato per 1-1 le ultime due gare interne di campionato e non raccoglie tre pareggi casalinghi consecutivi in Serie A da una striscia di quattro ottenuta tra agosto e ottobre 2022 (con Baroni in panchina).

Il Monza ha raccolto appena 10 punti fin qui, ben 11 in meno rispetto ai 21 raccolti dopo le prime 15 giornate della stagione 23/24: quella brianzola è la formazione che ha il disavanzo maggiore di punti rispetto a questa fase dello scorso torneo. Il Monza ha raccolto sette dei suoi 10 punti in questo campionato in trasferta, il 70%: si tratta della percentuale più alta di punti fuori casa su punti totali nel torneo in corso.

Il Lecce è la squadra che conta meno marcatori diversi in questo campionato (solo quattro), mente il Monza ne conta sei (terz’ultimo in questa graduatoria, davanti appunto ai salentini e all’Empoli, che ne ha cinque). Il Monza ha subito gol di testa anche contro l’Udinese: è la formazione che ha incassato più gol in Serie A con questo fondamentale (otto), subito dietro in questa speciale classifica il Lecce (sei, come il Torino).