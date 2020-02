L’ex fuoriclasse del Napoli ha parlato di Messi: "Mi piacerebbe che Napoli avesse un giocatore come lui, ma Messi non sarebbe in grado di fare ciò che ho fatto io"

I paragoni sono e saranno inevitabili. Specialmente ora che Lionel Messi ha messo piede nello stadio San Paolo, tra il 1984 e il 1991 tempio di Diego Armando Maradona. L’ex fuoriclasse del Napoli allena il Gimnasia La Plata e al termine della partita di Coppa Argentina contro il Barracas (vinta 2-0, ottenendo il passaggio del turno) gli è stato chiesto in zona mista di Messi e della possibilità che possa un giorno giocare con gli azzurri. "Messi è arrivato al San Paolo quando ormai è in decadenza. Leo non ha vissuto quello che ho vissuto io, questo è il vantaggio che porto rispetto a lui, ma potrebbe giocare tranquillamente nel Napoli. Però non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io, voglio precisarlo. Ma vorrei che i napoletani avessero un giocatore come Messi" ha risposto Maradona, senza nascondere l’orgoglio di essere l’eroe di una città intera. Alla figura di Maradona si legano i successi più importanti della storia del Napoli. Con lui, infatti, sono arrivati due scudetti (1987 e 1990), una Coppa Italia (1987), una Supercoppa Italiana (1990) e una Coppa UEFA (1989).