La storia di quell'Ajax - e in parte di quell'Olanda - coincise con l'addio di Cruijff nell'estate del 1973, "offeso" per non essere stato eletto capitano dalla squadra (che eleggeva il suo leader per votazione). Johan raggiunge il suo maestro Michels a Barcellona, che da quel momento diventerà casa sua: riporterà i blaugrana alla conquista della Liga dopo 14 anni di astinenza, diventato l'Olandese volante per la memorabile rovesciata di tacco contro l'Atletico Madrid. E chiamerà appunto suo figlio Jordi, come il patrono della città catalana. Da allenatore del Barça vincerà 4 campionati e la prima Champions della loro storia, battendo in finale nel 1992 la Sampdoria. E a Barcellona morirà, il 24 marzo del 2016.