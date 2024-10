Il girone unico della nuova Champions qualificherà direttamente agli ottavi le prime 8 squadre in classifica, mentre le successive 16 passeranno da un playoff dopo essere state abbinate in base alla loro posizione in classifica. Ecco quali sarebbero i club qualificati e le eventuali sfide dei playoff al momento, dopo la terza giornata

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS