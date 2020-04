Oggi su Sky Sport Uno è "Messi Day"

La programmazione di Sky Sport Uno questa settimana sarà dedicata ai grandi campioni. Ad inaugurare il palinsesto "dei fuoriclasse" è il genio argentino del Barcellona. Oggi sarà dunque “Messi Day”: un’occasione per rivedere i gol e le prodezze della Pulce in Champions League, oltre ad uno speciale dedicato a tutti i gol (e non sono pochi!) di uno dei più grandi campioni dei nostri tempi.

La giornata di Sky Sport Uno riproporrà le più belle partite in Europa del 2009, 2011 e 2015, fino alla semifinale di andata Barcellona-Liverpool del maggio 2019, una delle tante “notti” di Leo Messi. Ma anche quella in cui il fuoriclasse argentino ha raggiunto quota 600 gol realizzati con la maglia del Barcellona nel quindicesimo anniversario della sua prima marcatura, contro l'Albacete. Da vedere e rivedere la sua doppietta e la punizione del 3-0: una splendida parabola disegnata col sinistro, da posizione quasi impossibile. Insomma, c’è da divertirsi. Appuntamento allora a partire dalle 8.30 su Sky Sport Uno e, in prima serata, la partita scelta con #SkySportYou: Real Madrid-Barcellona 0-2 del 27 aprile 2011, in cui il fenomeno argentino segnò una doppietta.

"Messi Day", martedì 14 aprile: la programmazione su Sky Sport Uno