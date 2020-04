Su Sky Sport Uno mercoledì 15 aprile sarà “Mourinho Day”. E sarete voi a scegliere con #SkySportYou quale partita vedere in prime time. A partire dal derby vinto 4-0 con il Milan nell’agosto del 2009, oppure la vittoria contro la Juve firmata da Maicon ed Eto’o. Tra le opzioni anche l'epilogo nerazzurro in Champions del 2010: la semifinale in casa con il Barcellona e la finale contro il Bayern. C’è tempo fino alle 20 di stasera per votare la partita che volete vedere!

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA