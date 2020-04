Il club scozzese ha annunciato che la prossima stagione sulla maglia della squadra ci sarà la scritta "Thank You NHS" in segno di ringraziamento al servizio sanitario nazionale "per l'eroico lavoro svolto durante la pandemia". E migliaia di biglietti gratuiti saranno regalati agli operatori del personale medico per tutto l'anno

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE