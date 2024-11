Il Milan cerca una vittoria per provare a tornare in lotta per il titolo. Fonseca ritrova Gabbia in difesa e ha dubbi sulla trequarti: un Milan super offensivo con Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Morata oppure rinunciare al nigeriano e scegliere tra Loftus-Cheek e Musah? Magari ce lo svelerà già in conferenza stampa