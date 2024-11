Lega A, Casini: "16/12 prima assemblea elettiva"

Il presidente della Lega di Serie A al termine dell'assemblea ha annunciato le date delle assemblee elettive: "Si inizierà a votare il 16 dicembre. In seconda data il 10 gennaio e poi il 20 gennaio in terza convocazione". Sulla sua possibile ricandidatura: "Scioglierò la riserva nei prossimi giorni"

La prima assemblea elettiva del presidente della Lega di Serie A è stata fissata per il prossimo 16 dicembre . Lo ho annunciato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell'assemblea riunitasi nella giornata di venerdì 22 novembre. "Abbiamo iniziato a parlare delle elezioni degli organi Serie A. Erano programmate a gennaio ma con la nuova data delle elezioni federali, con l'obbligo di chiudere le elezioni di Serie A entro 15 giorni da quelle federali cioè il 20 gennaio, si è scelto di rispettare il termine ma iniziare a votare dall'assemblea del 16 dicembre. In seconda data il 10 gennaio e poi 20 gennaio in terza convocazione ".

Casini: "Ricandidarmi? Sciolgo riserva nei prossimi giorni"

Il presidente Casini ha in seguito toccato altre questioni. Tra queste, le possibilità di una sua candidatura: "Scioglierò la riserva nei prossimi giorni". Poi, l’appoggio a Gravina verso le prossime elezioni in Figc: "Si è parlato della presidenza federale, c’è stato anche un certo consenso. È importante che la Serie A individui quali sono le priorità del prossimo quadriennio. Temi su cui, in federazione, dovrà concentrarsi il prossimo presidente. Si è iniziata una discussione per arrivare compatti sui temi che interessano la Serie A e il calcio italiano. Prima questo, poi le discussioni su eventuali candidati".