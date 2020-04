Mondiali 2006: la programmazione di oggi

Secondo appuntamento Mondiale su Sky Sport Uno. Durante la lunga giornata interamente dedicata a Germania 2006 potrete ad esempio rivivere la vittoria del Brasile sull’Australia, gol di Adriano e Fred che regalarono alla squadra di Parreira il passaggio agli ottavi. Oppure la vittoria dei padroni di casa contro la Polonia con un gol nei minuti di recupero di Neuville. E ancora: la Francia, che dopo il pareggio contro la Svizzera, bissò il risultato con la Corea del Sud. Ma ovviamente l’appuntamento da non perdere è alle 22 per Italia-Stati Uniti.

"Abbiamo sofferto con loro e per loro, abbiamo cantato le loro canzoni, abbiamo visto e amato i loro film, abbiamo mangiato i loro panini e indossato i loro jeans, li abbiamo visti volare a canestro e raggiungere la Luna. Ma il calcio è un'altra cosa: nel calcio, vogliamo comandare noi". Da Kaiserslautern, Fabio Caressa e Beppe Bergomi ci riporteranno al 17 giugno 2006. Una partita in cui gli azzurri guadagnarono il vantaggio con Gilardino, sfumato poi in un pareggio per colpa dell'incredibile autorete di Zaccardo.

Martedì 28 aprile: il palinsesto completo di Sky Sport Uno